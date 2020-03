Auto rubate rivendute in un autosalone ad Anzio, denunciati in due

Gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia, nell’ambito dei controlli amministrativi predisposti dal compartimento del Lazio e dell’Umbria negli autosaloni e rivendite di autoveicoli usati, ha attuato un controllo presso un autosalone plurimarche lungo la via Nettunense in località Lavinio, nel territorio del comune di Anzio.

Il controllo amministrativo messo in atto dagli agenti coordinati dal comandante Massimiliano Corradini, ha interessato l’attività commerciale dove, in particolare, gli agenti hanno passato al setaccio la documentazione relativa ai veicoli, per verificarne l’originalità e trovare riscontro con l’effettiva immatricolazione dei mezzi messi in vendita.

In diverse ore di controlli è stato accertato che sei autovetture Nissan Qashqai sono risultate tutte di provenienza illecita, poiché rubate nella regione Campania – tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020 – e poi rimesse in commercio presso l’autosalone di Lavinio.

Gli specialisti della Polizia Stradale hanno anche accertato che tutti i veicoli, il cui valore complessivo si aggira sui 140.000 euro, presentavano i numeri di telaio abilmente contraffatti.

Le auto sono state quindi sottoposti a sequestro e due persone di 36 anni risultano indagate, al momento in stato di libertà, per il reato di riciclaggio di veicoli. Proseguono le indagini per sgominare il redditizio traffico di veicoli.