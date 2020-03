Ristoranti e bar solo con la mascherina, chiudono terme e centri tatuaggi

Con un’ordinanza emanata ieri in tarda serata, la Regione Lazio ha ulteriormente esteso le tipologie di attività che dovranno restare chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus ed ha stabilito ulteriori prescrizioni per ristoranti e bar.

In particolare, tutti gli esercizi che somministrano cibo e bevande (quindi anche bar e ristoranti) e tutti coloro che lavorano prodotti alimentari, li tengono in deposito, li trasformano per poi venderli al pubblico devono utilizzare i guanti e la mascherina.