Novena di preghiera a San Rocco a Nettuno contro il Coronavirus

“Novena di preghiera per impetrare la grazia del Signore di fermare questa peste del XXI°esimo secolo che ammorba il mondo intero”. Il Rettore del santuario di Nostra Signora delle Grazie e San Rocco a Nettuno, Padre Pasquale annuncia questi nove giorni di preghiera e ha chiesto al presidente dell’Associazione La stella del mare Corrado Cicco, di far abbassare la Statua del Santo protettore di Nettuno che è il santo più invocato, dal Medioevo e fino ai giorni nostri, come protettore dal terribile flagello della peste. Il suo patronato si è poi esteso al mondo contadino, agli animali, alle grandi catastrofi come i terremoti, alle epidemie e malattie gravissime. E’ conosciuto come un grande esempio di solidarietà umana e di carità cristiana, nel segno del volontariato e del sostegno. chi ha bisogno. Tutti i cittadini credenti sono chiamati a pregare per la fine di questa emergenza sanitaria. Tutte le chiese dedicate a san Rocco, nel Lazio hanno deciso di mettere la Statua vicino ai cittadini e di avviare questa iniziativa di preghiera, per fermare il virus che mettere a rischio tutti i cittadini.