Anzio e Nettuno, non c’è emergenza e le scuole non chiuderanno

Non chiuderanno le scuole di Anzio e Nettuno e neanche quelle di Ardea e Pomezia. Solo il Liceo Pascal, frequentato da un minore con il padre risultato positivo al test per il Coronavirus, resterà chiuso qualche giorno per disinfettare tutte le superfici, poi la scuola tornerà operativa. Lo ha annunciato in diretta televisiva il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà di ritorno dal vertice in Regione Lazio con i Sindaci del Litorale Alessandro Coppola e Candido De Angelis, a cui hanno preso parte anche i dirigenti scolastici del territorio. Tutte le autorità sedute al tavolo hanno convenuto sul fatto che nel Lazio non esiste alcuna emergenza contagio e in particolare sul Litorale la situazione è pienamente sotto controllo. In merito al caso di Pomezia solo le persone che sono venute a diretto contatto con la persona positiva osserveranno 14 giorni di quarantena, per tutti gli altri non ci sono rischi. Finisce così l’ansia di molte famiglie, preoccupate oltre misura, delle voci che si rincorrono. Non c’è emergenza e non ci saranno chiusure, questo l’esito del confronto in Regione.