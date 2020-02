Sbarco, 30 studenti di Latina realizzano un archivio della memoria

Partito da diverse settimane il progetto di Orange Dream “Ascoltare per ricordare”, cofinanziato dalla Regione Lazio in merito alle iniziative per la costruzione di un archivio della memoria storica del Lazio. Le attività si stanno svolgendo con la collaborazione del Liceo Classico Dante Alighieri e l’Istituto Comprensivo Frezzotti-Corradini, di Latina, 30 giovani dei due istituti stanno lavorando fattivamente alla realizzazione di un documentario con il supporto tecnico dell’Associazione.

Il documentario sarà una vera e propria ricostruzione del passato grazie ai ricordi dei principali testimoni di un periodo storico che ha visto sensibilmente toccato il nostro territorio, partendo dalla costruzione di Latina, fino alla seconda Guerra Mondiale, passando necessariamente per le persecuzioni delle leggi razziali e lo sbarco di Anzio.

L’Associazione ha scelto di produrre un materiale divulgativo come un video non solo per l’esperienza maturata negli anni della stessa, ma soprattutto perché l’audio-visivo è un prodotto immediato, che può essere divulgato in maniera veloce perfettamente in linea con il target giovanile di riferimento.

I 30 ragazzi accompagnati dallo staff dell’Associazione e dai tutor scolastici hanno visitato nei giorni scorsi, il “Museo della Shoah” e la “Casa della Memoria” di Roma. Nelle due location storiche i giovani hanno inoltre potuto intervistare Silvana Ajò Cagli e Pupa Garribba, due ultraottantenni sopravvissute alla Seconda Guerra Mondiale.

Toccante anche la visita nei giorni successivi al museo dello sbarco di Anzio e al cimitero americano di Nettuno. “Soddisfazione dello staff di Orange Dream, soprattutto per aver offerto a giovani del territorio un’esperienza unica. Un plauso va alle Dirigenti Scolastiche Roberta Venditti ed Eleonora Lofrese, per aver creduto nel progetto ancor prima di aver ottenuto patrocinio”, si legge in una nota.