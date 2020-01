Rugby, l’Anzio domenica contro il Frascati Union per il primato nel girone

Di Mirko Piersanti

Il Rugby Anzio Club questa settimana ospiterà il Frascati Union nel recupero della terza giornata di ritorno, la partita era stata rinviata lo scorso 22 dicembre a causa di condizioni meteorologiche difficili. Entrambe le squadre hanno già in tasca la qualificazione ai play off promozione, ma in ballo c’è il primo posto del girone. Attualemnte il Frascati Union è in testa con 32 punti e l’Anzio secondo a 27 punti. Per conquistare la leadership la formazione di Ghellini dovrà ottenere cinque punti, vincendo dunque col bonus offensivo che arriva dopo quattro mete segnate e senza concederne alcuno. All’andata terminò 21 a 7 per i giallorossi, l’inizio del match è alle 14,30. Nel fine settimana sono scese in campo le formazioni del settore giovanile. L’Under 14 ha superato il Villa Pamphili in trasferta per 29 a 12, l’Under 12 nel raggruppamento regionale che si è tenuto proprio sul campo di Anzio ha ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, mentre l’Under 18 ha perso 36 a 6 contro il Colleferro. In questo weekend ancora in campo l’Under 14 (che lo ricordiamo gioca sotto l’egida Nuova Rugby Roma) la quale ospiterà la Lazio Junior, e anche le formazioni Under 8 e 10 impegnate domenica mattina in un raggruppamento con altri pari età. Infine, una simpatica iniziativa da parte della società. E’ pronto l’album delle figurine della RAC della stagione sportiva 2019-2020, con i giocatori e lo staff di tutte le rappresentative biancazzurre, dal Primo XV al settore giovanile e anche al touch. L’album costa 3 euro e il pacchetto 80 centesimi, acquistabili presso la clubhouse..