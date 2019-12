Anzio e Nettuno Comuni solidali, a Natale pacchi dono per le famiglie

I Comuni di Nettuno ed Anzio, nell’ambito dei progetti sociali del distretto, in occasione del Santo Natale, distribuiranno pacchi alimentari per soddisfare i bisogni primari delle persone in difficoltà.

La Comunità di Sant’Egidio e la Croce Rossa Italiana, dopo aver risposto alla manifestazione d’interesse espletata dal Comune capofila, cureranno l’acquisto e la distribuzione dei pacchi alimentari. L’Assessore alle politiche sociali del Comune di Nettuno, Maddalena Noce e quello di Anzio, Velia Fontana, di comune accordo, hanno stabilito che la Comunità di Sant’Egidio curerà il progetto per la Città di Nettuno e la Croce Rossa per la Città di Anzio. “L’attuazione di questo meritevole progetto sociale – hanno detto gli assessori Noce e Fontana – che sarà rendicontato alla Regione, è un’iniziativa concreta delle Istituzioni verso diverse famiglie del nostro territorio”. L’iniziativa è finanziata dalla Regione Lazio con uno stanziamento complessivo, per i due Comuni, pari a circa novemila euro.