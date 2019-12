Il Sindaco: “La Regione Non finanzia la cultura ad Anzio ma solo i Castelli”

Il Sindaco di Anzio Candido De Angelis dice la sua sui bandi regionali: “Ad Anzio la poesia, ai Comuni di sinistra dei Castelli ingenti finanziamenti”.

“Alla Città di Anzio la Regione Lazio non finanzia l’eccellente progetto, per l’istituzione del polo museale di Villa Adele, che prevede l’ampliamento del Museo Archeologico, del Museo dello Sbarco e l’istituzione di una moderna Sala Conferenze. Invece ai Comuni di sinistra dei Castelli arrivano ingenti finanziamenti. Ringrazio il caro amico Daniele Ognibene per la proposta di ampliamento della Riserva di Tor Caldara, già parco pubblico da PRG. A loro i finanziamenti, a noi la poesia”. Amare le parole del Sindaco Angelis, in riferimento al mancato finanziamento regionale per l’istituzione del polo museale di Villa Adele.