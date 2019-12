Maltempo e danni il Comune di Nettuno chiede lo stato di calamità

Il Comune di Nettuno ha richiesto lo stato di calamità naturale a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che si sono verificate nei giorni del 23 e del 24 novembre scorsi. Un’ondata di maltempo che ha causato ingenti danni. La giunta comunale, con voto unanime, ha deliberato di autorizzare il Sindaco Alessandro Coppola a chiedere alla Regione Lazio un idoneo contributo per far fronte alle spese derivanti dai danni verificatisi nel territorio comunale con particolare riferimento alle strade, agli edifici pubblici e privati, al patrimonio boschivo dell’Ente, terreni agricoli, falesia costiera, spiagge ed aree demaniali. Colpita, in particolar modo, la zona di Sandalo di Levante con numerose case allagate e terreni impraticabili. Registrati anche numerosi fenomeni di smottamento del terreno a seguito dei quali è stata anche interrotta la linea ferroviaria Roma – Nettuno.

Attualmente sono in corso indagini conoscitive più dettagliate da parte dell’Ente per verificare l’estensione e la gravità delle conseguenze dovute alle eccezionali precipitazioni che hanno interessato il territorio. Qualora la Regione Lazio decreti per il Comune di Nettuno lo stato di calamità naturale i cittadini interessati potranno produrre la documentazione necessaria attestante i danni degli eventi calamitosi. Sarà cura del Comune di Nettuno informare la cittadinanza sulle modalità e i tempi di compilazione della domanda per accedere all’ eventuale risarcimento.