Schiuma nel canale al Bosco della Spadellata, i 5 stelle chiamano i Carabinieri

“Nella giornata di ieri è stata rilevata da diversi cittadini e dai sottoscritti la presenza di abbondante materiale schiumoso nel canale di scolo adiacente il Bosco della Spadellata e via Cinque Miglia.

Abbiamo provveduto a protocollare richiesta di urgente e immediato rilevamento da parte di Arpa Lazio e intervento tempestivo alle forze dell’ordine ai Carabinieri di Anzio, al Sindaco di Anzio e al Noe di Roma.

Episodio che giudichiamo gravissimo in un’area già altamente compromessa per la presenza di rifiuti rimasti in giacenza da decenni, affatto in sicurezza e a cielo aperto, dalla dismissione del sito di trasferenza. Auspichiamo un pronto intervento dell’Arpa che possa fare luce sulla natura di tale materiale e che le Forze dell’Ordine si adoperino ad aprire indagini per risalire alle cause di questo scempio. Contestualmente ci siamo coordinati a livello regionale e nazionale con i nostri portavoce”. Così in una nota stampa i consiglieri comunali del Movimento 5 stelle di Anzio Mariateresa Russo, Rita Pollastrini e Alessio Guain.