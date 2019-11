Truffe on line con i cellulari, due arresti in una società con sede ad Anzio

Truffe on line con i cellulari, due arresti in una società con...

Sono stati individuati dagli agenti del Commissariato di Cisterna due soggetti autori di decine di truffe on line ai danni di residenti in ogni parte di Italia.

P.M. di 56 anni nato in Campania ma residente ad Anzio e T.G di 47 anni residente ad Aprilia dopo aver fondato una società per la vendita on line di computer, telefonini e materiale informatico, avevano dato all’attività una veste di credibilità ed affidabilità, simulando l’esistenza di un organigramma ben strutturato con ufficio commerciale, ufficio assistenza e ufficio legale soddisfacendo i primi ordini ricevuti e riuscendo così a precostituirsi feedback favorevoli in rete. La società risultava aver sede legale ad Anzio e reali conti di appoggio in filiali bancarie tra Aprilia e Nettuno.

Grazie alla veste formale precostituita e ad offerte particolarmente vantaggiose, la società introitava centinaia di ordini e relativi bonifici dal Piemonte alle Marche, dalla Lombardia alla Sicilia al Lazio stesso, con particolare incidenza nella zona tra Aprilia e Cisterna, non recapitando più la merce ordinata dai clienti.

Strategicamente per alimentare il più possibile l’attività truffaldina la società prima di dissolversi on line, ha continuato ad inviare ai clienti note formali, da un lato prendendo tempo e cercando di giustificare gli inadempimenti con un surplus di richieste, dall’altro diffidando tramite un fantomatico ufficio legale dal denunciare la truffa subita arrivando ad asserire di “essere in contatto con le forze dell’ordine per affrontare la situazione”.

Diversi clienti dopo le prime esitazioni hanno però iniziato a denunciare, fino a pensare di unirsi in una “class action” rendendosi conto negli uffici di Polizia dell’ampiezza del raggiro che impegna ad oggi molte Procure della Repubblica.