Luminarie di Natale, l’Associazione commercianti: “Facciamo bella Nettuno”

Lettera aperta dell’Associazione commercianti ai commercianti di Nettuno

“Gentili Signori e Cari Commercianti,

come ogni anno, in vista delle festività natalizie, stiamo lavorando per predisporre un progetto di luminarie che possano rendere la nostra città ancora più bella e attrattiva nelle giornate che precedono e seguono la Festa più importante del calendario.

Quest’anno ci sarebbe piaciuto proprio poter riempire di bellezza la nostra Nettuno fare in modo che la bellezza entri e resti nella nostra vita, nelle nostre strade, almeno a Natale, perché riteniamo che la bellezza, nutrendo l’anima e riempiendo gli occhi, possa aiutare ad aprire il cuore, ad accogliere gli altri, a superare le indifferenze.

Tra le tante proposte che abbiamo valutato, siamo stati colpiti da un progetto che ha come protagonista la luce, simbolo di speranza, rinascita, rinnovamento, valori che rappresentano l’essenza stessa del Natale.

In collaborazione con altre associazioni il progetto, già era stato presentato all’amministrazione che ha accolto il tutto con un contributo di € 10,000,00 e fornitura di energia elettrica di € 7.000,00 .

Per questione che sono già state chiarite siamo stati costretti a ridimensionare il progetto che comunque coinvolgerà il centro cittadino.

La nostra intenzione e quella di creare un’atmosfera di bellezza e di festa in grado di avvolgere e accompagnare tutti coloro che si ritroveranno nelle vie e nella piazza, avremmo inoltre pensato di abbinare a questa formula un albero alto 12 mt con passaggio sotto, una slitta 4 posti e due renne, tutto illuminato dove le famiglie con i loro piccoli avranno la possibilità di fare foto ricordo, lo stesso sarà piazzato a Piazza Mazzini Marciapiede Farmacia, le vie che faranno parte del progetto saranno :

– Via Gramsci dal forte Sangallo sino al bar Colasanti (attraversamenti con stelle luminose a led di varie tipologie e dimensioni accompagnate da slide che formano la coda

– Piazza Mazzini verranno addobbati alberi della piazza con materiale dell’anno scorso posizionato albero 12 metri, slitta e renne su lato marciapiede farmacie

– Viale Giacomo Matteotti sino alle Sirene illuminato con mezzi alberi a led posizionati in alternanza sui pali della luce inoltre attraversamenti con stelle di varie tipologie e dimensioni con slide che formano code luminose

– Piazza del mercato allestimento degli alberi compreso via Vittorio veneto tratto da ingresso area pedonale sino alla piazza mazzini attraversamenti con stelle luminose a led di varie tipologie e dimensioni accompagnate da slide che formano la coda

-Via via Romana da piazza Mazzini sino incrocio via Cavour attraversamenti con stelle luminose a led di varie tipologie e dimensioni accompagnate da slide che formano la coda

– Via Cavour dal semaforo via Vittorio Veneto sino alla scuola Sangallo, attraversamenti con stelle luminose a led di varie tipologie e dimensioni accompagnate da slide che formano la coda

– via capitan Donati da via romana sino angolo via Veneto attraversamenti con stelle luminose a led di varie tipologie e dimensioni accompagnate da slide che formano la coda

– Piazzetta Oberdan attraversamenti con stelle luminose a led di varie tipologie e dimensioni accompagnate da slide che formano la coda

– Torre del borgo di fronte piazza Cesare Battisti avvolta da tende luminose, arco ingresso del borgo frontale a piazza cesare battisti illuminato, palma illuminata, alberi viale Giacomo Matteotti marciapiede dx illuminati in alternanza

Preventivo Totale € 21.000,00

Finanziato con € 10.000,00 amministrazione comunale

Contributi dei commercianti € 11.000,00

Quota di partecipazione € 100,00

N.B. è importante che sappiate che non è nostra intenzione escludere nessuna via dal progetto, qualora ci fossero vie del centro che non sono menzionate nella lista e che vorranno aggregarsi allo stesso, potranno aggiungersi solo qualora abbiano almeno 5 attraversamenti per ogni via e verranno messi in contatto direttamente con l’installatore

Non vi nascondiamo che il progetto era di ampia portata coinvolgendo molte altre vie che per loro scelte si sono dissociate. Per realizzare tutto ciò abbiamo bisogno del sostegno e della collaborazione di tutti, commercianti, banche, associazioni, anche dei singoli cittadini che, avendo a cuore il bene comune, vorranno rendere bella e accogliente non solo la loro casa e i loro balconi, ma anche la loro città, offrendo il loro contributo al progetto che andrà a favore di tutti. Solo lavorando insieme e facendo rete potremo davvero regalare la bellezza a chiunque avrà modo di passare per Nettuno; solo operando insieme potremo davvero accendere queste luci nella nostra città e nei nostri

cuori. Si tratta di una particolare forma di dono: vi ringraziamo per la considerazione che vorrete riservare a queste righe e vi salutiamo cordialmente”

I commercianti Uniti