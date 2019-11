Discarica sulle falde acquifere, il NO dei 5 stelle di Anzio e Nettuno

Discarica sulle falde acquifere, il NO dei 5 stelle di Anzio e...

Comunicato stampa congiunto del Movimento 5 stelle di Nettuno, Anzio, Velletri, Cisterna di Latina. Una discarica sulla nostra falda acquifera: per contrastarla, dalla parole si passi ai fatti. È notizia recente l’avvio delle procedure per la creazione di una discarica nell’ex cava in località Lazzaria, proprio sopra il bacino idrico di acqua potabile che noi cittadini di Nettuno, Anzio e Aprilia, beviamo ed utilizziamo nelle nostre case.

Il progetto dell’impianto era stato già presentato dalla Società nel 2014 prevedeva la realizzazione di diversi impianti tra i quali una discarica a servizio del polo impiantistico realizzata all’interno del volume di cava disponibile già esistente, per una volumetria totale di circa 2.000.000 metri cubi.

Tale progetto ebbe valutazione negativa, venendo quindi respinto nel 2015, ma a seguito di tale valutazione la società stessa presentò ricorso al Tar. Il Tribunale nel 2018 ha rigettato il ricorso e tra le motivazioni annoverate nella sentenza si legge che “ad oggi, non risultano delimitate le aree di salvaguardia dei campi pozzi di Carano e di Giannottola, che forniscono acqua potabile ai comuni di Aprilia, Anzio e Nettuno e non è possibile escludere una possibile interferenza tra il progetto proposto e la risorsa idropotabile”.

L’impianto metterebbe quindi in serio rischio la falda acquifera sottostante, un bacino che, lo ricordiamo, fornisce acqua potabile non solo a noi Nettunesi ma anche ai cittadini di Anzio e Aprilia.

Oggi la stessa società ci riprova, ma sorgono già solo a livello burocratico dubbi importanti: sembrerebbe infatti che la Società abbia presentato la domanda senza richiedere autorizzazione al proprietario del luogo ed a tal proposito la Regione Lazio sembrerebbe sia stata diffidata dagli avvocati della proprietà del terreno.

Una “svista” tanto clamorosa quanto inspiegabile è l’azione di riproporre praticamente lo stesso progetto del 2014 nello stesso luogo che presenta esattamente le stesse criticità e già bocciato nel 2015. Ma proprio questo è il punto: si tratta di un mero errore materiale oppure è un’azione che serve a distrarre da qualcos’altro, viste le altre richieste di autorizzazione che gravitano sul nostro territorio?

Come Movimento 5 Stelle siamo e saremo sempre in prima linea per difendere il nostro prezioso e delicato ecosistema ed ecco perché abbiamo sollecitato l’amministrazione tramite i corretti

canali istituzionali ad attivarsi nelle giuste ed opportune sedi. Inoltre, grazie al nostro coordinamento inter-territoriale con gli altri portavoce, attivisti e tecnici dei Comuni di Anzio, Velletri e Cisterna di Latina, abbiamo presentato una mozione per la quale i Comuni devono partecipare e cominciare sin da subito a lavorare a tutte le osservazioni necessarie per bloccare l’ennesimo impianto che porrebbe a rischio la salute nostra e del nostro ambiente

La politica la smetta di polemizzare e dalle parole si passi ai fatti.

I Consiglieri Comunali del Movimento 5 Stelle

Luigi Carandente

Mauro Rizzo

Rita Pollastrini

Mariateresa Russo

Alessio Guain

Paolo Trenta

Marco Capuzzo

Elio Saracino