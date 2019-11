La Lega di Nettuno: “L’obiettivo è favorire i trasporti ecologici a Nettuno”

“Obiettivo trasporti ecologici”: è questo l’incentivo alla base della promozione avanzata dalla Lega Nettuno circa l’installazione delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici per la città di Nettuno.

Il Comune ha dunque accolto il nostro invito e grazie ad un protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Ente territoriale ed Enel Energia Spa, per otto anni la città potrà beneficiare di 6 infrastrutture, di cui almeno una di tipo “fast”, per la ricarica dei veicoli elettrici.

Il passo mancante per rendere questo progetto realtà, era la delibera di Giunta oggi con grande entusiasmo approvata.

Le aree individuate dal Comune come maggiormente idonee ad accogliere le installazioni, nonché di maggiore affluenza, sono: Piazza Giuseppe Mazzini, Piazza Peppino Impastato, Piazza IX Settembre, Piazza Michelangelo, Piazza Cavalieri Vittorio Veneto e Via Cervino.

Riteniamo che muoverci in questo senso fosse necessario per dare effettiva concretezza alla nostra idea di viabilità sostenibile, così da adottare misure sempre meno impattanti per l’ambiente e di sostanziale miglioramento per il benessere e la qualità della vita dei nostri cittadini”.

La Lega di Nettuno