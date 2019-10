Nettuno, passa la delibera per l’installazione dei 6 colonnine di ricarica elettrica

E’ stata approvata dalla Giunta Comunale di Nettuno la delibera che dà il via libera all’istallazione di sei colonnine di ricarica per i veicoli elettrici in varie zone della Città. Questa operazione rientra nello schema di protocollo di intesa tra il Comune di Nettuno e la società Enel Energia Spa relativo all’installazione di infrastrutture di ricarica nel territorio per la durata di 8 anni. Il progetto prevede 6 infrastrutture totali di cui almeno una di tipo fast per la ricarica veloce. Il Comune di Nettuno ha individuato le aree idonee sia da punto di vista funzionale che dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e all’installazione delle colonnine per la ricarica elettrica. Le zone individuate per il posizionamento di dette infrastrutture sono: Piazza Giuseppe Mazzini, Piazza Peppino Impastato, Piazza IX Settembre, Piazzale Michelangelo, Piazza Cavalieri Vittorio Veneto e Via Cervino.

“Questo accordo rappresenta un importante passo in avanti per quello che riguarda la viabilità sostenibile – afferma l’Assessore Marco Roda – il nostro obiettivo è quello di incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto ecologico fornendo a tutti i cittadini gli strumenti per poter valutare la possibilità di acquistare un veicolo elettrico e migliorare la qualità della vita dei cittadini”.