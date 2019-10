Christal L dell’Allevamento Ippocastano di Nettuno conquista l’Argento

Christal L dell’Allevamento Ippocastano di Nettuno è medaglia d’argento nella Ctg 140 ai Campionati centro meridionali di Atina.

Lo scorso fine settimana si sono svolti i Campionati Centro Meridionali di Equitazione ad Atina. L’edizione 2019, ha costituito una delle tappe più importanti del salto ostacoli in Italia alla quale hanno partecipato i binomi tesserati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia Sardegna, Sicilia e Umbria.

Alla partenza della competizione sportiva si sono presentati circa 270 binomi tra cui quello formato dal cavallo grigio sella italiano del 2008 Chrystal L sotto la sella di Stefano Marcotulli, Young Riders della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.)

Chrystal L è un cavallo nato ed allevato a Nettuno presso le scuderie dell’Allevamento Ippocastano della famiglia Lalli. L’alta genealogia del cavallo e la sapiente esperienza del suo proprietario, Mario Lalli, stanno garantendo un curriculum di grande rispetto a questo campione, che in occasione dei Campionati Centro Meridionali, è stato portato in gara da Stefano Marcotulli, aggiudicandosi la medaglia d’argento nella categoria 140 del Campionato Young Riders.

Grande soddisfazione per il podio riservato a questa categoria che è stato completamente conquistato da cavalieri provenienti dal Lazio. Il binomio proveniente dall’Allevamento Ippocastano di Nettuno sta preparando la stagione invernale programmando la partecipazione alle prossime tappe a partire da Narni, Cattolica, Arezzo e molto probabilmente alla prossima edizione del Memorial Dalla Chiesa di Bologna. Non ci rimane che fare un grande in bocca lupo a questi campioni per le prossime competizioni.