Rosa da 27 giocatori per l’obiettivo della società Pro Calcio Nettuno

È il direttore sportivo Daniele Flamini a presentarli: «Siamo partiti da un’ottima base, quella composta dallo zoccolo duro del Nettuno dello scorso anno, capace di piazzarsi al 7° posto in Seconda Categoria. Abbiamo dunque cercato innesti capace di integrarsi al meglio coi giocatori confermati – nonostante il cambio di denominazione – e che potessero alzare il livello della rosa. Abbiamo abbassato anche l’età media della rosa con qualche innesto giovane, utile non solo per l’immediato, ma anche per il futuro. Difatti – conclude Flamini – vorremmo che questa Terza Categoria fosse solo un anno di passaggio. Abbiamo dimostrato già lo scorso anno di poter competere contro le più forti squadre della Seconda Categoria, per cui l’ambizione è quella del passaggio di categoria, senza nasconderci troppo».

Al termine di una preparazione atletica durata 6 settimane agli ordini del mister Arturo Tontini e dello staff tecnico composto da Massimo Monti e Dario “Bolognese” Donati , la dirigenza della Pro Calcio Nettuno capitanata dal presidente Angelo Cittadini ufficializza la rosa che disputerà il campionato di calcio 2019/20 in Terza Categoria, girone C della provincia di Roma, composta da 27 calciatori.

Frasca Alessandro (99), Remuñan Nicolás Enrique (93);Andreozzi Milvio (93), Casaldi Mario (82), Cittadini Angelo (74), De Luca Daniele (98), De Massimi Emanuele (94), Di Fazio Giorgio Junior (86), Floris Matteo (90), Fontana Matteo (99), Proietti Simone (93), Schiavello Ciro (85);Bardi Claudio (96), Giansanti Francesco (83), Laudante Gianmarco (92), Menghini Dario (84), Nocera Emanuele (91), Reccolani Mauro (80), Vani Emanuele (98);Adegor Kevin (99), Allo Osman (90), De Carolis Mirko (88), Flamini Daniele (86), Greco Paolo (86), Grimaudo Marcello (97), Saccucci Damiano (88), Tatta Simone (86).La prima partita vedrà i nettunesi impegnati a Roma contro i Liberi Nantes, in un primo momento fuori classifica, ma poi riammessi in graduatoria dopo un’Errata Corrige della LND Lazio. Esordio dunque in quel di Pietralata alle 11 di domenica 20 ottobre al campo XXV Aprile di Via Marica, 80.Le partite casalinghe della Pro Calcio Nettuno si giocheranno di sabato al Luigi Rizzo di Cretarossa in Via Ponserico, con il calcio d’inizio fissato alle ore 15:00. Sarà la TBM Calcio la prima avversaria da ospitare, sabato 26 ottobre.