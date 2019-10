Il consiglio comunale istituisce l’Osservatorio permanente della Sanità

“Il consiglio comunale di Nettuno ha approvato all’unanimità una nostra mozione che prevede l’Istituzione di un Osservatorio Permanente Sanità congiunto con Anzio che si occupi anche del Territorio e del Mare”. Lo annunciano con una breve comunicazione i consiglieri comunali di opposizione Daniele Mancini e Simona Sanetti esponenti di Nettuno progetto comune.

“Un’azione concreta – spiegano – per difendere i diritti di tutti i cittadini compreso quello alla salubrità dell’ambiente. Quando la Politica è veramente libera di essere al servizio della comunità che rappresenta, si lotta solo nell’interesse collettivo e pubblico. Nettuno Progetto Comune è dalla parte dei Cittadini, dei loro interessi e lo stiamo dimostrando concretamente con atti e fatti reali”.

In consiglio comunale il Sindaco Alessandro Coppola ha poi annunciato che, insieme al Sindaco di Anzio Candido De Angelis è stato convocato per il 16 ottobre presso la Regione Lazio dall’assessore alla Sanità D’Amato per discutere dell’Ospedale Riuniti. L’incontro, con l’assessore e il Presidente Nicola Zingaretti, era stato chiesto dai Sindaci del Litorale con una lettera congiunta per fare chiarezza sull’ennesimo taglio dei posti letto nei reparti.