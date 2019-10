L’istituto scolastico Emanuela Loi di Nettuno invitato al CodingGirls

Di Mirko Piersanti

L’8 ottobre 2019 è stata presentata all’Ambasciata Americana la 6° edizione di CodingGirls. Questa iniziativa ha l’obiettivo di promuovere la parità di genere nei settori della scienza e della tecnologia ed è stata promossa dalla Fondazione Mondo Digitale e dall’ Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, con la collaborazione di Microsoft Italia. A questo evento prestigioso è stato è stato invitato anche l’istituto tecnico economico e tecnologico “Emanuela Loi” di Nettuno in quanto è uno dei 25 hub attivi in Italia. La conferenza stampa di CodingGirls ha inaugurato ufficialmente il tour nazionale che coinvolge, dal 5 al 22 novembre, 10.000 studentesse che si sfideranno in hackathon tematici in 14 città italiane. La staffetta formativa verrà capitanata da due coach americane esperte di Computer Science. La conferenza si è aperta con i saluti di benvenuto di Lewis M. Eisenberg, ambasciatore degli Stati Uniti d’America, e di Alessandra Donnini, presidente della Fondazione Mondo Digitale. A seguire sono intervenuti anche Paola Pisano, ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Barbara Cominelli, direttrice Marketing & Operations di Microsoft Italia, e Tiziana Catarci, professoressa ordinaria e direttrice del Dipartimento di Ingegneria informatica della Sapienza Università di Roma. Un momento particolarmente emozionante della giornata è stato quello della videoconferenza con la scienziata Ilaria Capua, direttrice del OneHealth Center of Excellence dell’Università della Florida, che ha raccontato della sua passione per la ricerca e dei suoi studi scientifici portati avanti con caparbietà e contro il parere del papà che la voleva nel suo studio di avvocato. Una giornata sicuramente indimenticabile per tutti i partecipanti che hanno avuto l’onore di conoscere un mondo straordinario come quello della scienza e tante personalità importanti a livello mondiale che ogni giorno danno il proprio contributo per il progresso e l’innovazione.