I Pirati 2010 di Nettuno al centro sportivo Melli e battono la SS Lazio

Sabato 5 ottobre i ragazzi dell’accademia U.C. Nettuno Sporting San Giacomo sono stati chiamati per una gara amichevole con i coetanei della SS. Lazio.

L’accademia è affiliata e l’incontro è un doveroso test prima dell’inizio del campionato AICS previsto per il 12 ottobre. Pronti partenza e via….Mister Accogli muove con saggezza l’arma che i ragazzi di Nettuno hanno in più, la concentrazione.

Entrano in campo 7 gladiatori. Alla fine del secondo tempo è 4-1 contro una società blasonata. I 2 portieroni (Vincent e Gabry) e la difesa (Alby ,Valerio e Lele) sono chiusi e pronti a riaccendere l’azione, il centrocampo spinge e copre per tutta la partita (Gianmy, Flavio, Mattia) e davanti Lollo e Valerio si sacrificano spingono e smistano. La partita finisce 5-4 per i Pirati di San Giacomo, stremati e contati ma combattenti fino alla fine, nessuno si è risparmiato.

Escono dagli spogliatoi, entrano in campo Mister e ragazzi sembrano un’unica cosa pronta a divertirsi. Su questo campo e queste esperienze ci sono grazie al lavoro minuzioso di un presidente attento ai dettagli, nelle scelte e nell’organizzazione di ogni singolo giocatore della sua famiglia. E’ un lavoro mirato categoria per categoria, atleta per atleta.

Sabato è il Kick Off del campionato. Il telefono del presidente Firas Al Dilaimi ha iniziato a squillare non appena conclusa la partita. Diverse squadre professionistiche stanno prendendo contatti in questa fase di precampionato. Voglio informazioni sui campioncini di San Giacomo. Firas sta semplicemente raccogliendo quanto ha seminato con dedizione ed attenzione.