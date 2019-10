Il Maestro di Nettuno Sergio Colalucci al “Chianti Gourmet Experience”

Sabato 28 e domenica 29 settembre, il Maestro Sergio Colalucci ha preso parte all’importante manifestazione svoltasi presso il Castello di Meleto a Gaiole in Chianti. La manifestazione “Chianti Gourmet Experience” è stata una festa con diversi ospiti illustri e un’importante risposta del pubblico. I due giorni hanno visto l’esecuzione in real time di chef, pasticceri, gelatieri di fama internazionale e pizzaioli accorsi da tutta Italia, ristoranti del territorio, birrifici artigianali e pregiate cantine di vino. Molto soddisfatti il direttore artistico, Vincenzo Guarino, e gli organizzatori dell’evento, coordinati da Maria Biondi, orientati già all’organizzazione della prossima edizione, prevista per il 2020, in sinergia con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Pescini.

Il Maestro Sergio Colalucci ha presentato Sapori di Sicilia un gelato al gusto di mandorla di Avola e ricotta con il profumo degli agrumi di Sicilia: limone, mandarino e arancia con crumble di pistacchi, mandorle e nocciole. Una vera gioia per i presenti accorsi e un successo per il gelatiere che ha visto l’arrivo anche di amici e colleghi da tutto il Mondo al suo corner, condiviso con l’amico e collega di una vita intera Sergio Dondoli della Gelateria Dondoli di San Gimignano che a sua volta ha presentato un gelato al gusto di ricotta di fichi secchi di Carmignano fichi cotti nel Vin Santo.

Nel settore Pastry Chef il famoso Luigi Biasetto, Campione del Mondo della Pasticceria 1997 con la sua celebre Setteveli; Paolo Sacchetti, Vice Presidente dell’Accademia dei maestri Pasticceri con le sue famose pesche di Prato e Dulcis in Pompei di Salvatore Pompei anche lui membro dell’Accademia dei maestri Pasticceri ha proposto dolci della tradizione napoletana.

Gli chef presenti al Chianti Gourmet Experience

Domenica 29 Settembre è stata la giornata dedicata agli chef: dal Piccolo Principe di Viareggio con Giuseppe Mancino, chef con due stelle Michelin, passando a Emanuele Petrosino del ristorante I Portici di Bologna, Giuseppe Aversa da Il Buco di Sorrento, Rocco De Santis dell’Hotel Brunelleschi di Firenze, Lino Scarallo di Palazzo Petrucci di Napoli, Luigi Salomone e Paolo Barrale. Presente a Meleto anche Giuseppe Lo Presti de il Casale di Grimoli, appena onorato del premio Best Chef Social 2019 al recente Chef Awards di Assisi. Giovanni Luca Di Pirro, lo chef stellato del ristorante COMO Castello Del Nero di Tavarnelle Val di Pesa. Dal sud Italia presenti lo chef Marco del Sorbo di Villa Fiorella, Nino Ferreri della Terrazza degli Dei, Diego Battaglia del Themà Restaurant di Pantelleria e Angelo Borrelli di Villa Balke.

I pizzaioli presenti al Chianti Gourmet Experience

Con i tre spicchi nella Guida delle Pizzerie del Gambero Rosso: Tommaso Vatti de La Pergola di Radicondoli, con il famoso classico la Pizza Dolceforte al Cinghiale, con cinghiale sfilettato alla maremmana su base di pala romana al cacao, un connubio di sapori e profumi che nella splendida cornice del Castello di Meleto diventano poesia vera. Fabio Cristiano dell’Antica Pizzeria da Gennaro, che ha presentato la pizza con fichi, prosciutto di San Daniele, formaggio squaquerone, provoca granelli di pistacchio e menta, Gennaro Nasti di Bijou, arrivato da Parigi con la sua pizza a portafoglio con salsa di pomodoro San Marzano e pecorino. Vincenzo Iannucci, Brand Ambassador di Mulino Caputo, che ha presentato la Marinara Scostumata. Daniele Manzulli di GSH Sofia Villas. Antonio Castrigato di Bistrot a tutta birra. Ada D’Amato di Menchetti con la focaccia integrale di Verna, pecorino a latte crudo stagionato, prosciutto BIO di cinta senese, fichi semicanditi e limone amalfitano. Renato Sitko di Villa Giovanna che ha presentato a Braccia Aperte, una focaccia semi integrale con mozzarella di Bufala, finocchio a julienne, pomodoro di Cordoba, pomodorini Gialli, capperi di Salina, olive caiazzone, alici di Cetara e menta. Giuseppe Pignalosa di Le Parùle con la Chiantigiana.

Le aziende vinicole e i birrifici presenti al Chianti Gourmet Experience

Il Chianti Gourmet Experience ha visto diverse cantine del territorio e alcuni soci dell’Associazione Viticoltori Gaiole, dei Vignaioli di Radda, e altre realtà. Avrete la possibilità di degustare i vini di Borgo Casa al Vento, Badia A Coltibuono, Bindi Sergardi, Cantalici, Capannelle, Casanova Di Bricciano, Castello Di Ama, Castello Di Meleto, Castello Tricerchi, Il Barlettaio, Istine, La Casa Di Bricciano, Podere L’aja, Ricasoli 1141, Rocca Di Castagnoli, Santa Margherita, Tenuta Perano, Terre Nere, Terre Sacre, inoltre ci saranno Bergère Milano e Ammore Liquori Artigianali Salerno. I birrifici artigianali hanno presentato birre di alta qualità: La Petrognola, Birrificio BVS, Chianti Brew Fighters, Birrificio Saragiolino e Birrificio Sarrocroce.

Su https://www.chiantigourmet.it il programma 2019 e i link utili ai canali social della manifestazione.