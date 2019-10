“Amico del Turista”, formazione e degustazioni al Forte Sangallo di Nettuno

Si è tenuto ieri pomeriggio, al Forte Sangallo di Nettuno, l’incontro formativo “Amico del Turista” organizzato da Arsial con il sostegno dell’Amministrazione e dell’Assessorato alle Politiche agricole del Comune di Nettuno. Continua l’attenzione rivolta ai produttori di eccellenze locali per promuovere il turismo e l’economia della città.

“Ieri ho avuto il piacere di presenziare, insieme al Sindaco Sandro Coppola, al primo incontro formativo per i produttori di eccellenze locali – lo scrive in un comunicato stampa l’assessore Maddalena Noce – un’iniziativa che segue gli incontri di settori già avvenuti con le aziende agricole del territorio e che ha voluto rappresentare un altro passo verso lo sviluppo turistico e la promozione delle risorse della città di Nettuno. L’incontro, tenutosi al Forte Sangallo, ha visto la partecipazione di numerosi operatori del settore che, dopo il laboratorio di formazione ‘Amico del Turista’, hanno collaborato al momento conviviale della degustazione enogastronomica, decisamente ben riuscita. La realizzazione della manifestazione si deve all’organizzazione puntuale dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura (Arsial), nonché all’impegno della Consigliera regionale Lega Laura Corrotti. Ringrazio i membri della Commissione consiliare Politiche sociali, agricole, comunitarie, giovanili e protezione civile che hanno collaborato fattivamente alla realizzazione dell’evento, l’ufficio Uma della Regione Lazio e il personale del Forte Sangallo sempre disponibile. Come Amministrazione portiamo avanti il nostro lavoro di rilancio dell’economia locale, mettendo sempre al centro piccoli e grandi produttori e assicurando la nostra presenza e la formazione continua”.