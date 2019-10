Ubriaca sviene in strada e rischia di essere investita, soccorsa a Nettuno

Una donna di nazionalità straniera, completamente ubriaca, questa sera alle 22 circa, è letteralmente svenuta in strada su via Lombardia a Nettuno. Ad alcuni passanti alla donna è sembrata persino morta, ferma immobile sull’asfalto. Alcuni residenti, allarmati, hanno chiamato l’ambulanza ed hanno cercato di soccorrerla e proteggerla dal rischio, elevatissimo, di essere investita, e per cercare di capire cosa fosse accaduto. Dopo pochi minuti sono arrivati i medici del 118 che hanno subito valutato la situazione. La donna, stravolta, ha persino cercato di evitare il soccorso dei medici che, dopo qualche minuto di discussione, l’hanno infine convinta ad andare con loro in Pronto soccorso. La donna infatti, oltre ad essere completamente fuori di se per l’eccesso di consumo di alcol, sdraiandosi in strada ha messo a rischio anche l’incolumità di chi passava in zona.