I Dolphins di Anzio hanno vinto a Crotone il trofeo “Kinder Coni” di baseball

I Dolphins di Anzio – in rappresentanza della Regione Lazio – hanno vinto a Crotone il trofeo “Kinder Coni” di baseball. La manifestazione che prevedeva l’utilizzo in campo di 4 ragazze e 1 ragazzo ha visto la squadra di Anzio battere in finale l’Iglesias.

La formazione, condotta da Giusy Acquisto, ha partecipato per il quarto anno consecutivo a questa manifestazione, riservata per l’edizione 2019 a ragazze e ragazzi di 10 e 11 anni. Quella al trofeo “Kinder Coni” è la prima vittoria in campo nazionale per la giovane società anziate.

A conquistarla sono stati: Alida Campioni, Valentina Sferlazzo, Federica Mazzoni, Sofia Scagnetti, Rachele Ciavurro, Christian Tontini e Lorenzo Ruberto.

“E’ un risultato che ci dà grande soddisfazione – ha detto la manager – anche per aver contribuito alla conquista della medaglia di bronzo del Lazio nella classifica generale per regioni. E’ stata una esperienza straordinaria, per le ragazze, i ragazzi, ma anche noi dello staff”.

Con la Acquisto c’erano i coach Alessandro Ruberto e Pietro Tontini. Il trofeo “Kinder Coni” è una sorta di Olimpiade giovanile e i risultati acquisiti nelle diverse discipline contribuiscono al punteggio delle Regioni che in questa edizione ha visto vincere il Veneto, seguito da Sicilia e Lazio.

I Dolphins dopo le edizioni di Cagliari (2016) e Senigallia (2017) nelle quali era presente come disciplina il softball, hanno preso parte anche a quelle di Rimini (2018) e Crotone, appena conclusa, disputando il baseball5, la disciplina che la federazione mondiale sta promuovendo per portare il gioco in spazi ristretti e senza bisogno di attrezzature.