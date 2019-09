La Lega di Nettuno sul Lungomare raccoglie firme per l’ospedale

Sabato 21 e domenica 22 settembre la Lega di Nettuno sarà in piazza con il gazebo per condividere la linea politica che Matteo Salvini ha intrapreso in questi mesi, nello stesso contesto raccoglieremo le firme contro la chiusura dei reparti di ostetricia e pediatria dell’ospedale riuniti Anzio/Nettuno.

L’importanza di firmare è chiara a tutti, non si può permettere che l’ identità di un territorio venga cancellata come se nulla fosse. La chiusura dei due reparti sarebbe un danno morale per tutti. Vi aspettiamo domani e domenica sul Lungomare di Nettuno presso il piazzale delle Sirene in viale Giacomo Matteotti.

Il coordinatore comunale Maurilio Leggieri

