Italia Viva a Nettuno, aderiscono i Comitati di Purger e Mariola

“Crescita, educazione e futuro alla base di un programma per una scelta politica profondamente rinnovata nei contenuti e nelle strutture organizzative sono i temi che emergono nella adesione convinta a Italia viva da parte dei componenti del Comitato Democrazia Roma attivo già da un anno sul territorio di Nettuno e nella zona del centro storico di Roma. Nella riunione della componente di Nettuno tenutasi ieri nella sede locale, congiuntamente al Comitato di Azione civile Democrazia Nettuno costituitosi contestualmente, è apparso subito chiaro l’entusiasmo per l’impegno che si presenta nell’intraprendere una strada non ancora percorsa da passi consueti ma ricca di creatività, idee, proposte per affrontare le sfide inedite che si aprono nel futuro”.

Arriva un secondo comunicato, quindi sull’adesione a Italia Viva Nettuno e non proviene dallo stesso gruppo che ha inviato la prima, rimasta anonima.

“Nel corso dell’incontro condotto dalle coordinatrici dei due Comitati, Donatella Purger e Stefania Mariola, sono stati ripercorse le attività che hanno caratterizzato l’operatività durante l’anno e i risultati apprezzabili nelle iniziative intraprese e che ora approdano alla immutata carica di impegno per Italia viva anche sul territorio di Nettuno dove si può contribuire e ampliare le attività intraprese localmente In particolare, i due Comitati di azione civile hanno mostrato soddisfazione per la raccolta di firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare tesa a inserire nella scuola italiana lo studio della Costituzione. Come hanno osservato Giuliana di Mico, Rosario Varriale ed altri, la raccolta di firme, alla quale ha partecipato anche il Comitato Crescita Anzio, ha dato un contributo affinché la proposta di legge potesse giungere in Commissione parlamentare dove poi confluita nella approvazione del provvedimento che rende obbligatorio lo studio della Costituzione nelle scuole di ogni ordine e grado.

Più legata alle esigenze di partecipazione e vivibilità nel territorio è stata poi la campagna organizzata da Democrazia Nettuno su iniziativa di Stefania Mariola per il recupero del Teatro di Nettuno, campagna sostenuta anche da gruppo “Nettuno, salviamo i beni storici e ambientali”. Le procedure per la realizzazione del teatro per cui esistono anche cospicui fondi regionali, vengono seguite costantemente per una ripresa ancora più decisa della campagna per la conclusione dei lavori e l’attivazione della struttura. I due Comitati sono attualmente impegnati con intensa sollecitudine nella raccolta di firme per lo ius culturae, la proposta di legge di iniziativa popolare per la concessione della cittadinanza italiana ai giovani di origine straniera che abbiano concluso un ciclo di studi nel nostro Paese. La raccolta di firme, iniziata in occasioni pubbliche a Roma e a Nettuno, prosegue con la possibilità di firmare nei Municipi di Roma e presso l’Ufficio elettorale del Comune di Nettuno negli orari di apertura al pubblico (8,30 – 12, martedì e giovedì anche di pomeriggio). Nuovo obiettivo che si pongono i due Comitati è quello di far crescere le adesioni e a tale proposito Flavio Biondi e Paolo Teodori si stanno occupando di favorire un allargamento della base di partecipazione soprattutto giovanile. A breve la convocazione di una conferenza stampa e per chi fosse interessato all’attività di Italia viva sul territorio di Nettuno, oltre che nel centro storico di Roma, l’indirizzo mail è democraziaroma@yahoo.com”.