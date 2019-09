Grande Estate nettunese, l’assessore Mauro: “Ottimo punto di partenza”

Un’estate di eventi, musica, cultura, sport, intrattenimento e enogastronomia quella trascorsa a Nettuno. Migliaia di presenze nelle piazze per un programma di successo che ha coinvolto in maniera vincente l’Amministrazione Comunale, le associazioni, le ProLoco e i ristoratori offrendo alla cittadinanza e ai turisti che sono tornati a vivere a pieno la città una ricca serie di appuntamenti per ogni tipo di gusto, il tutto organizzato in appena 18 giorni con l’Amministrazione guidata dal Sindaco Alessandro Coppola insediatasi a giugno inoltrato.

Europeo Under 15 di Baseball, che ha visto l’Italia laurearsi vicecampione europea, il World Tournament Boys che ha portato sul litorale dodici squadre provenienti da tutto il mondo e anche la Men’s European Softball Supercup. In questa estate la Città di Nettuno ha ospitato grandi eventi per quello che riguarda lo sport giovanile con l’organizzazione dell’che ha visto l’Italia laurearsi vicecampione europea, ilche ha portato sul litorale dodici squadre provenienti da tutto il mondo e anche la

Spazio anche alla cultura nella splendida e prestigiosa cornice del Forte Sangallo in cui grande protagonista è stata l’opera lirica con la messa in scena della “Cavalleria Rusticana” e “La Locandiera”.

Balcone in Musica che ha animato il Borgo medievale, che con i grandi eventi gratuiti in piazza di Federica Carta & Shade e Anna Tatangelo che hanno fatto registrare circa 10mila presenze. Di quest’anno anche la novità della “Notte Bianca” degli stabilimenti balneari con i gestori che sono potuti rimanere aperti e organizzare eventi nella notte di Ferragosto che ha visto, tra l’altro, l’esibizione del deejay Peppe Socks presso lo stabilimento ProLoco Nettuno. La musica, poi, è stata grande protagonista sia con l’ormai consueto appuntamento conche ha animato il Borgo medievale, che con i grandi eventi gratuiti in piazza diche hanno fatto registrare circa 10mila presenze. Di quest’anno anche la novità delladegli stabilimenti balneari con i gestori che sono potuti rimanere aperti e organizzare eventi nella notte di Ferragosto che ha visto, tra l’altro, l’esibizione delpresso lo stabilimento ProLoco Nettuno.

Serate di musica e non solo in centro, ma anche al Parco Palatucci dove grande protagonista con il sold out di presenze è stato protagonista con dieci serate di successo il Tribute Beer & Band che ha dato spazio alle migliori cover band locali e non per il grande apprezzamento del pubblico che ogni sera ha affollato il parco nettunese.

Nettuno Wine Festival” che il 1 settembre ha chiuso il Nettuno Summer 2019 valorizzando le eccellenze della ristorazione nettunese e delle cantine vinicole di Nettuno, con il Cacchione Doc assoluto protagonista, e di tutta la Regione Lazio con 13 punti ristorazione per un percorso enogastronomico di successo che ha richiamato visitatori da tutto il territorio per un centro di Nettuno più vivo che mai. Immancabile l’enogastronomia con la seconda edizione del “” che il 1 settembre ha chiuso il Nettuno Summer 2019 valorizzando le eccellenze della ristorazione nettunese e delle cantine vinicole di Nettuno, con il Cacchione Doc assoluto protagonista, e di tutta la Regione Lazio con 13 punti ristorazione per un percorso enogastronomico di successo che ha richiamato visitatori da tutto il territorio per un centro di Nettuno più vivo che mai.

“Siamo più che soddisfatti dei risultati ottenuti con questo Nettuno Summer 2019 – ha detto il Vicesindaco e Assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo Alessandro Mauro – risultati e presenze degne di una località turistica come Nettuno che dopo anni di anonimato finalmente è rinata grazie alla stretta e perfetta collaborazione tra associazioni, commercianti, ristoratori e ProLoco in sinergia con l’Amministrazione Comunale. Questo per noi, però, non deve essere un traguardo, ma un punto di partenze. Iniziamo da subito a programmare gli eventi per l’autunno e per l’inverno, perché dobbiamo far vivere Nettuno 360 giorni l’anno, e anche sulla prossima stagione estiva nel segno della Partecipazione che l’unica arma vincente per creare un indotto turistico, e quindi economico, costante nella nostra bellissima città”.