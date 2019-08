I gruppi di “Nettuno ospita Sermoneta in folklore” conquistano il pubblico

E’ stato un tripudio di colori, danze, musiche, gente in festa ed esibizioni di gruppi folkloristici provenienti da tutto il mondo la manifestazione “Nettuno ospita Sermoneta in Folklore” di sabato 24 agosto organizzata dall’Associazione La Stella del Mare e dalla la Pro Loco Nettuno, con il patrocinio del Comune di Nettuno.

Nettuno, per una notte, è stata il palcoscenico del “Festival Internazionale Sermoneta in Folklore” in cui i gruppi folkloristici di Cile, Colombia, Taiwan, Sicilia, e gli Sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta, hanno sfilato per le vie della nostra città per concludere con un grande spettacolo in Piazza Battisti.

Dal Cile il gruppo DanfoAmerica ha presentato la propria danza tradizionale La Cueca, dalla Colombia il gruppo Ballet folclorico internacional Sonia Gomez, dichiarato come il migliore dello Stato della Colombia, ha messo in scena la vera danza colombiana ricorrendo alla ricchezza delle loro regioni: Andina, Pacifica, Atlantica, Parte orientale e Amazonia. Ma il gruppo che ha affascinato un pubblico estasiato è stato il Chi-San Performing arts Studio Taiwan, proveniente da Taiwan che ha combinato la danza etnica, l’arte popolare e le tradizioni di abilità trasmettendo con successo la storia e lo spirito della propria terra attraverso una performance spettacolare.

A rappresentare l’Italia, il Gruppo Folkloristico “Trinacria Bedda”composto da 30 persone, ha rievocato canti, balli e tarantelle tipici della tradizione contadina siciliana. A tenere vive le tradizioni nettunesi ci ha pensato la scuola di danza Primi Passi che si è esibita in una danza rinascimentale ed in un saltarello nettunese.

Non è mancato il plauso delle istituzioni. Il Sindaco Alessandro Coppola ha apprezzato come “la presenza di questi gruppi stranieri siano un orgoglio per questa città” mentre l’Assessore alla cultura Camilla Ludovisi ha sottolineato l’importanza della realizzazione di questi eventi. Per il Presidente della Proloco Marcello Armocida “si può lavorare insieme per realizzare il sogno di far diventare Nettuno la perla del Tirreno”, mentre il Presidente Gianfranco Rabini ha auspicato che questo evento possa essere il primo di una lunga serie, un appuntamento che possa aver luogo ogni anno”.