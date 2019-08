Balcone in Musica: Piazza gremita per il concerto di Enrico Capuano

Un riscontro eccezionale quello ottenuto lo scorso giovedì 22 agosto dalla VI edizione di Balcone in Musica. Sul caratteristico balcone di Piazza Colonna a Nettuno si è esibito il padre del folk rock italiano Enrico Capuanoin un concerto di beneficienza realizzato in collaborazione con la Onlus Uniti con il Cuore, il patrocinio del comune di Nettuno e la direzione artistica della flautista e concertista internazionale Maria Augusta Pannunzi. Ad accompagnare il cantautore in questo concerto unico e speciale la Tarantella Folk Rock, una band composta dalla vocalist Dunia Molina, il chitarrista Giacomo Anselmi, il bassista Roberto Lo Monaco e il batterista Daniele Iacono. Un evento di grande qualità, sia a livello artistico che tecnico-organizzativo, che ha attirato nel Borgo Medievale un numero spropositato di spettatori e curiosi, risultato eccezionale per un giovedì di fine agosto. Tra il pubblico anche il Sindaco Alessandro Coppola e il Vice Sindaco Alessandro Mauro. Il primo cittadino di Nettuno ha voluto esprimere la propria soddisfazione per un evento di tale successo: Sono molto legato al Borgo Medioevale della Città sin da bambino. Siamo orgogliosi di questa manifestazione che ci caratterizza nella regione Lazio e abbiamo intenzione, come amministrazione comunale, di sostenere l’iniziativa meglio il prossimo anno, promuovendo molti eventi del festival.

In qualità di rappresentante dell’associazione Uniti con il Cuore di Anzio, anche Silvio Marsili ha voluto ringraziare il Comune di Nettuno e l’Associazione Shara Eventi per avere sensibilizzato la raccolta fondi a favore dell’ospedale “Riuniti”, permettendo l’interazione tra i comuni di Anzio e Nettuno.

La direttrice artistica del festival Maria Augusta Pannunzi ha dichiarato: Sono soddisfatta di aver raggiunto gran parte degli obiettivi sociali, umanitari artistici e turistici prefissati per il Festival. Il successo ottenuto per questo evento è la prova che la cultura vera, con la qualità degli artisti proposti, con la qualità tecnica e organizzativa e con gli obiettivi di sensibilizzazione sociale, sono sempre fonte di arricchimento per tutti. Anche per questa sesta edizione Balcone in Musica ha offerto dunque al turismo regionale del Lazio uno spettacolo di grande spessore artistico e culturale, riuscendo al contempo a compiere un’importante raccolta fondi a stampo sociale. Gli obiettivi, dunque, sono stati ampiamente raggiunti, ma Balcone In Musica non ha intenzione di fermarsi. Il festival tornerà il prossimo anno con tanti eventi da offrire alla comunità, e con un pensiero sempre rivolto alle tematiche sociali e culturali.

L’associazione culturale Shara Eventi d’arte ringrazia il Sindaco Alessandro Coppola e il Vice Sindaco Alessandro Mauro per la loro presenza all’evento del Festival Balcone In Musica 2019, ringrazia inoltre la dirigente Margherita Camarda, l’assessore Camilla Ludovisi e tutta l’amministrazione comunale per il sostegno e la stima accordata. Un ringraziamento speciale ai mecenati della cultura negli USA Father Joe Orlandi e Robert Padula.

Si ringraziano gli sponsor Pizzeria Antico Grottino di Anzio, Ristorante Zero Miglia di Nettuno, Gelateria Arte del Gelato di Anzio, Antiche Fiorerie Imbiscuso.