I Reali del Belgio attraccati al Porto di Anzio, oggi la visita a Sant’Antonio

Lo yacht dei sovrani del Belgio, l’Alpa (dalle iniziali dei nomi dei reali Alberto e Paola), ha attraccato al porto di Anzio e i Reali passeranno la notte attraccati al Molo Innocenziano in attesa di partire domani per l’isola di Ponza. Ma non si è trattato solo di uno stallo. Ad Anzio i Reali, Alberto II e la Regina Paola di Belgio, si sono voluti fermate anche per una passeggiata e una visita nella chiesa dei Santi Pio e Antonio. La regina Paola è italiana e durante l’estate spessissimo naviga con lo Yacht reale nei mari del nostro Paese fermandosi nelle mete più belle e suggestive, dalla Sardegna alla Toscana fino alla Calabria di cui è originaria.