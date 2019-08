Folla di fedeli al Santuario per pregare sulle reliquie di Santa Bernadette

Con al seguito le volontarie con le divise bianche delle volontarie Unitalsi e con la forza delle preghiere dei tantissimi fedeli che stanno seguendo questo viaggio in Italia, questa mattina è accolta dai padri Passionisti di Nettuno e dall’assessore Ilaria Coppola con la fascia di Vicesidnaco, l’urna con le reliquie di Santa Bernadette. In molti hanno seguito la recita del Rosario e la Messa, presieduta dal rettore Padre Antonio Coppola che ha fortemente voluto questa visita. Un via vai infinito di fedeli è stato presente a questo evento ed ha voluto pregare vicino alla reliquia della Santa che insieme ad altri due bambini ha parlato con la Vergine Maria a Lourdes. E’ stato un momento di grande emozione per i tanti che pregano con intensità la Santa di Lourdes e che ogni anno, accompagnati dai volontari Unitalsi, organizzano viaggi di preghiera a Lourdes. Oggi, dopo la Messa alle 9, la reliquia continuerà il suo viaggio nelle parrocchie del Lazio e sarà trasferita a Cecchina e ad Ariccia. La diocesi di Albano è l’ultima tappa di un pellegrinaggio europeo organizzato dal Santuario di Lourdes. L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni del 175° anniversario della nascita e nel 140° della morte di Bernadette Soubirous – che parlò con la Madonna che apparve in una grotta a Lourdes.