“Tutto in una notte”, stasera a Nettuno la Tatangelo e Notte Bianca al mare

E’ tutto pronto a Nettuno per “Tutto in una notte” il programma di eventi per questo 14 agosto. Alle 21,30 in piazza Mazzini, dopo il clamoroso successo del 2 agosto con Federica Carta & Shade, torna la grande musica italiana con Anna Tatangelo per un imperdibile concerto gratuito. Alle 24, poi, il tradizionale spettacolo pirotecnico sul mare che accoglierà il Ferragosto e a seguire, presso lo Stabilimento Balneare ProLoco, grande festa sulla spiaggia con Peppe Soks (ex Capo Plaza). Inoltre, grazie ad una specifica ordinanza, gli Stabilimenti di tutto il litorale potranno organizzare eventi sulla spiaggia fino alle 3 del mattino con musica ed intrattenimento e restare aperti fino alle 6.

Per questa grande notte di Ferragosto il Comune di Nettuno ha deciso di mettere nuovamente a disposizione, grazie alla collaborazione con Gioia Bus che offrirà il servizio, il Bus Navetta che collegherà le aree di sosta con il centro cittadino che per l’occasione diventerà una grande isola pedonale.

Il servizio sarà attivo dalle 18 all’una e seguirà il seguente itinerario.



Capolinea P.le Kennedy

Via U. La Malfa

Via S. Borghese

Via E. Visca

Capolinea Stazione Ferroviaria

Via Cavour

Via S.Maria

Capolinea P.le Kennedy

Saranno, poi, a disposizione le aree di sosta di Piazzale Berlinguer, riaperto lo scorso 2 agosto, via della Liberazione, Campo Sportivo Filiberto De Franceschi (ex Loricina) in via Lombardia, Scuola elementare Angelo Castellani in via Cavour e i parcheggi sempre gratuiti su via Ugo La Malfa.