Dati positivi da Goletta Verde, il Sindaco: “Anzio Regina del mare pulito”

Dopo la Bandiera Blu e la Bandiera Verde, per Anzio, arrivano i dati positivi del monitoraggio Goletta Verde. Il Sindaco De Angelis: “Anzio città regina della Regione per mare pulito, nuovi servizi ed indotto turistico”.

“Dopo la Bandiera Blu e la Bandiera Verde, nella giornata di oggi, arrivano gli ottimi dati di Legambiente che, ancora una volta, confermano Anzio città regina della nostra Regione, per il mare pulito e per l’indotto turistico. A tutto questo si aggiungono le ordinanze plastic-free e no-skoke, le spiagge accessibili per i diversamente abili ed importanti servizi, come l’Ufficio del Turista, le navette a metano, le aree parcheggio gratuite e il trenino turistico, fondamentali per una migliore qualità della vita e per lo sviluppo economico del nostro territorio”.