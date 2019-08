Enrico Brignano il 12 agosto in scena allo Stadio di baseball di Anzio

Il programma di AnzioEstateBlu2019, con la rassegna di eventi tra le più importanti d’Italia, pianificato dall’Amministrazione De Angelis, lunedì 12 agosto, proseguirà, allo Stadio del Baseball, con l’atteso spettacolo di Enrico Brignano “Un’ora sola vi vorrei”. Unica data nel Lazio.

Il “Biglietto d’Oro” Enrico Brignano, dopo diversi anni, il 12 agosto, torna ad Anzio, da protagonista del teatro italiano, con “Un’ora sola vi vorrei”, il suo nuovo e imperdibile one-man-show che sfida e rincorre il tempo.

Lo spettacolo: “Ruit hora”, dicevano i latini. “Il tempo fugge”, facciamo eco noi oggi. Che poi, che c’avrà da fare il tempo, con tutta questa fretta? E come mai, se il tempo va così veloce, quando stiamo al semaforo non passa mai?

“L’attesa del piacere è essa stessa piacere”, sosteneva Oscar Wilde. In effetti, Oscar ha ragione. Perché quando sei sotto al sole alla fermata dell’autobus, ti fanno male i piedi, non ci sono panchine, è ora di pranzo e non hai neanche un pacchetto di crackers… e tornare a casa sarebbe essa stessa un piacere… lì l’attesa del piacere… per piacere… si capisce che è un piacere, no? Mi sa che le teorie di Oscar Wilde vanno un po’ riviste…

A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, Enrico passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrarle il più possibile, in un’ora e mezza di spettacolo. Sì, un’ora e mezza. Ma il titolo dice “un’ora sola”. Sì, ma la mezz’ora accademica non ce la mettiamo? E poi c’è il condizionale “vi vorrei”, che indica un desiderio non una realtà. O magari Brignano riuscirà magicamente, insieme al suo pubblico, a fermare anche il tempo?

Prevendite TicketOne.it e Box-Office, al teatro di Villa Adele aperto, tutti i giorni, dalle ore 17.00 alle 23.00. Organizzazione Ventidieci.