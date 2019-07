Capolei respinge l’invito del governatore Toti: “Non è il momento degli strappi”

Vincenzo Capolei, coordinatore del collegio 13 di Forza Italia, che fa riferimento anche ai comuni di Anzio e Nettuno, ringrazia per l’interesse ma respingenl’invito che il governatore della Liguria Giovanni Toti ha fatto, rispetto all’ingresso nei circoli di “Italia in crescita”. “Non è questo – ha detto Capolei – il momento degli strappi con Forza Italia”. I Circoli di Tori non sono, almeno a parole, un nuovo partito, ma lo ricordano da vicino. Il governatore della Liguria userà, a quanto sostiene l’AdnKronos, la ribalta di Facebook per annunciare la nascita dei Circoli di ‘Italia in crescita’ pensati per la prossima campagna elettorale delle Regionali del 2020. I circoli verranno promossi nel corso di un tour a fine estate. L’ambizione di Toti è di creare dei presidi su tutto il territorio nazionale dove attirare tutti coloro che si considerano delusi dall’attuale attività politica di Forza Italia. “Quello che noi chiediamo da sempre – spiega ancora Capolei, lanciando un messaggio a Tajani – è che il partito deve dare voce alla rappresentanza dei territori. Ogni comune, ogni provincia deve essere rappresentata in Regione e in Parlamento. E i comuni – conclude – devono essere in grado di esprime i primi delegati in autonomia. Se ci daranno ragione e comprenderanno le esigenze dei territori locali – ha concluso – il nostro futuro è in Forza Italia”.