Cresce l’attesa per Federica Carta e Shade, il 2 agosto in piazza a Nettuno

Cresce l’attesa per Federica Carta e Shade, il 2 agosto in piazza...

Cresce l’attesa per l’evento gratuito organizzato dall’Amministrazione comunale in Piazza Mazzini per il prossimo 2 agosto. Ad intrattenere i fans che si stanno organizzando da tutto il Lazio (Nettuno è l’unica tappa gratuita del tour estivo dei due cantanti) saranno Federica Carta e Shade che faranno da apertura degli eventi organizzati nell’ambito della kermesse estiva “Nettuno Summer 2019”, che riporta i grandi eventi musicali nel cuore della città.

Federica Carta e Shade saranno in piazza dalle 21.30. Federica Carta è in tour con il suo Popcorn, ed è certamente uno dei nomi più amati dai giovanissimi, che hanno avuto modo di apprezzarla ad “Amici” di Maria De Filippis. Dopo il successo del “Molto più di un film Tour” dello scorso anno, Federica torna live con i nuovi brani di “Popcorn”, tra cui il singolo“Senza farlo apposta” presentato in coppia con Shade a Sanremo 2019 e già certificato Disco d’Oro. Non mancheranno tutti i suoi brani di successo come “Ti avrei voluto dire”, “Dopotutto”, “Irraggiungibile” e tanti altri.

Per lei, ad oggi, ben 5 dischi di Platino e 2 dischi d’oro. Dopo l’esperienza ad Amici, tra progetti discografici e non, non si è mai fermata: dalla conduzione su Rai Gulp di “Top Music”, appuntamento musicale con le classifiche Fimi/GfK della musica più venduta in Italia, alla collaborazione con Disney Channel Italia per la nuova serie tv Penny On M.A.R.S., interpretando insieme alla protagonista Olivia-Mai Barret il brano “Rain and Shine – Ci Sarò Ci Sarai”. Dopo il singolo di cui è anche autrice “Molto più di un film”, lo scorso anno ha pure pubblicato il libro “Mai cosí Felice”. In coppia con i La Rua e Shade si è anche esibita sul palco dei Wind Music Awards , premiata per il disco di platino ottenuto per l’album “Federica”. La hit con Shade “Irraggiungibile” ha oltre novanta milioni di visualizzazioni ed è triplo disco di Platino. A dicembre scorso, ha pubblicato sulle piattaforme digitali il brano “Mondovisione”, tratto dalla colonna sonora del nuovo film con Paola Cortellesi, “La Befana vien di notte”.

Federica Carta è anche un fenomeno social: i contenuti video dei suoi due canali Youtube, Federica Vevo e Federica Carta Official, totalizzano oltre 63 milioni di visualizzazioni. Il suo concerto a Nettuno insieme al rapper Shade è un autentico grande evento per il pubblico giovanile. Anche il torinese Shade (nome di battesimo Vito Ventura), infatti, è tra i nomi più amati della nuova musica italiana. I suoi tre album ”Mirabilansia”, “Clownstrofobia” e “Truman”, esprimono il suo modo originale di far musica. Dopo i successi di “Bene ma non benissimo” del 2017 e “Amore a prima insta” del 2018, anche quest’estate Shade è tornato con quello che è già un nuovo tormentone, a meno da un mese dall’uscita: con il brano “La hit dell’estate” è tra i più radiodiffusi e ballati del momento. Pura chimica il feeling con Federica Carta, con cui spesso divide il palcoscenico e partecipazioni a Festival.