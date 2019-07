Il Sindaco di Roma Virginia Raggi in vacanza al mare sulle spiagge di Anzio

Virginia Raggi in bikini ad Anzio insieme alla famiglia, il marito Andrea Severini e il figlio Matteo. “La sindaca di Roma- si legge sulle colonne del settimanale Chi – sfoggia una linea invidiabile e non nasconde di essere piuttosto pensierosa: lo si capisce osservando l’espressione facciale con cui appare nelle foto”. Tanti i problemi della Capitale ancora tutti da risolvere, dall’emergenza rifiuti che ha riguardati tantissimi quartieri al sistema di smaltimento che è ancora lontano dall’essere perfezionato, sia come raccolta che per quello che riguarda i siti di stoccaggio. La Regione Lazio come il Comune non sta attuando una politica tale da guardare al futuro in questo settore con il dovuto impegno.