Il Sindaco e il Comandante Arancio alla Casa del Sole, nuova viabilità in vista

Il Sindaco Alessandro Coppola e il comandante della Polizia locale Antonio Arancio l’altra mattina si sono recati presso la Casa del Sole a Nettuno, per verificare sul posto le richieste della scuola di posizionare un dosso all’ingresso ed evitare che i tanti che corrono possano mettere a rischio bambini. famiglie che escono da scuola. Il dosso, con la viabilità attuale, può creare problemi, ma si sta studiando invece il cambio di accesso alla via e una generale riorganizzazione della circolazione tra via Firenze e via Lombardia (la cui intersezione con via Santa Maria è spesso teatro di incidenti nonostante il semaforo) per migliorare la sicurezza. Con la nuova viabilità due dossi dovrebbero essere posizionati propio su via Santa Maria per rallentare le corse di chi anche in centro non procede a velocità adeguata.