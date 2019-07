Anzio Latina Pallanuoto, arrivano i giocatori Agostini, Conti e Presciutti

La Latina Anzio Pallanuoto colpisce ancora, arriva Alberto Agostini, forte difensore con grande esperienza nei campionati di A1 e A2, nonostante la giovane età.

Nato a Genova nel 1995, Alberto è cresciuto nelle giovanili del Savona, dove per quattro anni ha fatto parte della squadra militante nel campionato di A-1. Dopo una stagione trascorsa con la calottina del Lavagna in A-2, ha giocato con la Rari Nantes Salerno, sempre in A-2, raggiungendo i play-off promozione, l’ultimo campionato invece con il Pescara sempre in A2 raggiungendo la semifinale playoff promozione .

Il suo arrivo va a completare il reparto difensivo della squadra nerazzurra , determinazione e forza fisica le sue caratteristiche. Non solo. Mattia Conti, ex Crotone, Savona, Imperia, 32 anni, e’ il nuovo portiere che difenderà la porta della latina Pallanuoto. Fisico possente, mt,1,91 per 95 kg. di peso, Mattia ha giocato nello scorso campionato con il Crotone, viene da Savona dove ha militato in A1 con la squadra ligure per diversi anni, Como e Sport Management le altre squadre nel suo curriculum. La società porge il suo caloroso Benvenuto a Mattia. Altro colpo, Daniel Presciutti in arrivo dal Nuoto Catania che ha giocato nel Campionato Di A1 la scorsa stagione , dopo 4 stagioni all’Iren Torino. Il giocatore romano, nativo di Tivoli, classe ‘96 , fratello di Nicolas e Christian, arriva con grande entusiasmo e voglia di far bene. Cresciuto nelle giovanili della Lazio, con cui si è laureato campione nazionale under 20, si trasferisce a Torino dove gioca quattro delle ultime cinque stagioni (nel mezzo una stagione a Sori dove ottiene la promozione dalla A2 alla A1). Ottiene una promozione nella massima serie anche con il Torino 81 nella stagione 2015/2016.Il suo ruolo primario è quello di centrovasca, difensore di ruolo, ma con un’ottima propensione al tiro.