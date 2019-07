Patrizio Placidi alla Convention di Toti al teatro Brancaccio di Roma

“Noi le primarie di centrodestra le faremo con chi vorra’ farle e io partecipero’. Se il partito decidera’ di non farle, è probabile che non sentirete più parlare di Forza Italia. Mi auguro che voglia farle per tornare a crescere”. Lo ha detto Giovanni Toti durante la sua convention al Brancaccio di Roma. Anzio presente con l’ex assessore Patrizio Placidi. Al Teatro Brancaccio di Roma la convention voluta dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti per lanciare la sua scalata a Forza Italia. “Siamo passati dal 40 al 6% e nella nostra classe dirigente c’è anche chi dice ‘poteva andare peggio’. Non sono moralmente degni – ha detto Toti dal palco del teatro – vorrei primarie aperte a tutti coloro che vogliono partecipare, non solo di Forza Italia. Ad agitare le acque resta comunque l’ipotesi che Toti decida di andarsene da Forza Italia se i vertici non dovessero accogliere le sue richieste. “Scissione? Io alle primarie di un movimento costituente di centrodestra parteciperò – ha concluso il governatore – mi auguro che partecipi anche Forza Italia. E’ abbastanza chiaro?”.