Dal 26 agosto aperte le iscrizioni presso la Piscina comunale di Anzio

Venerdì 28 giugno si sono svolte le ultime partite di pallanuoto dei campionati giovanili organizzati dal Comitato Regionale Lazio presso la piscina comunale di Anzio.

È stato l’ultimo atto di una stagione ricca di avvenimenti agonistici che vanno dal Campionato di serie A1 femminile a quello di A2 maschile di pallanuoto,alle manifestazioni di nuoto sincronizzato svoltesi durante il mese di marzo,a quelle di nuoto del mese di Maggio,alle giornate del torneo regionale di Aquagol per i piccoli aspiranti pallanuotisti, tutte ospitate nella piscina Comunale di Anzio,dato che l’amministrazione comunale, firmando una convenzione con la Federazione italiana Nuoto, ha garantito l’apertura della piscina comunale. Ciò ha permesso alla Fin di assicurare alla cittadinanza quel servizio cui per anni era abituata ad avere, garantendo anche continuità lavorativa al personale della piscina.

Nel frattempo la dirigenza del Comune di Anzio ha indetto un bando per l’affidamento della piscina e nel frattempo ha chiesto alla Federazione nuoto una proroga alla convenzione fino al 31/12/2019 garantendo quindi sia continuità all’attività natatoria per tutta la cittadinanza che usufruisce dei servizi della piscina sia continuità lavorativa per il personale operante presso l’impianto natatorio.

Dopo la necessaria manutenzione, quindi, il 26 agosto la piscina riaprirà al pubblico e già dai primi giorni di settembre sarà possibile iniziare i corsi di nuoto e ginnastica in acqua riservati al mattino per i centri anziani di Anzio e Nettuno, e i corsi riservati ai disabili con APS Spiragli di Luce che la Fin ha supportato durante tutta la passata stagione.

La segreteria sarà a disposizione per tutte le informazioni, e per chi lo vorrà, per le preiscrizioni fino al 13 luglio tutte le mattine dalle 9 alle 12.

Venite a trovarci oppure informatevi presso la nostra Segreteria.