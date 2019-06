Roberta Cafà replica a Capolei: “Migliorare i due Ospedali non è in contrasto”

“Migliorare il servizio sanitario degli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno, non è in contrasto con l’apertura ai civili dell’Ospedale militare.

Il primo che stiamo vagliando attentamente da tempo, richiede cospicui fondi della Regione Lazio, il secondo una convenzione già in uso in altre regioni con la quale si potrà usufruire di visite specialistiche con i migliori medici militari. Inoltre pur non volendo trascinare la polemica sterile, alzata dai soliti personaggi, è giusto ricordare al coordinatore di Forza Italia Vincenzo Capolei, che il presidente della commissione Sanità della Regione Lazio è l’On. Giuseppe Simeone, di FI quindi sarebbe opportuno chiedere insieme di convocare una commissione, coinvolgendo anche l’assessore di riferimento Alessio D’Amato (del Pd). In caso contrario ritengo che i comunicati di Capolei oltre a fare disinformazione perché privi di dati e riferimenti, non portino a nessun risultato tangibile a beneficio dei cittadini”. Il vice coordinatore regionale Udc di Anzio Roberta Cafa.