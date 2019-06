Donazione di sangue, impegno e generosità alla Caserma Santa Barbara di Anzio

Si è svolta lo scorso 20 giugno, nella Caserma Santa Barbara di Anzio, sede del Comando Brigata Informazioni Tattiche, la raccolta delle donazioni di sangue. Un appuntamento importante con la solidarietà, un incontro sentito per il personale militare e civile della Difesa. Le donazioni raccolte da personale specializzato dell’Università di Tor Vergata sono avvenute direttamente in sede, grazie all’ausilio di un’autoemoteca messa a disposizione dall’Associazione Donatori Volontari di Sangue “EMA-ROMA”.

Numerosa è stata la partecipazione del personale della Brigata Informazioni Tattiche che contribuirà a fronteggiare l’emergenza sangue nel Lazio, che spesso obbliga gli addetti ai lavori a chiedere aiuto alle altre regioni, con conseguente aggravio dei costi sulla sanità. Chi partecipa sa che dona volontariamente perché si sente parte attiva nel contesto in cui opera. Lo spirito di generosità è una caratteristica che afferma, ancora una volta, come gli appartenenti alla Difesa siano una risorsa del Paese che dona il proprio contributo in ogni ambito sociale a supporto dei più bisognosi.

Donare è ancora una volta il modo migliore per dimostrare concretamente solidarietà, un sentimento fortemente radicato nel personale militare e civile della Difesa.