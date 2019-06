Sversamento illecito al mare a Lido dei Pini, Acqualatina estranea ai fatti

“Il depuratore di Lido dei Pini funziona perfettamente. Sversamento causato da un atto illecito”. Il Vicesindaco, con delega all’ambiente, Danilo Fontana: “La situazione nel canale è tornata alla normalità. Pene esemplari anche contro chi si macchia dei reati ambientali”.

“Il Depuratore di Lido dei Pini funziona perfettamente e tutti i prelievi, effettuati recentemente dall’Arpa Lazio, sono a confermarlo. Lo sversamento di Lido dei Pini, postato sulla rete, èé addebitabile ad un grave atto illecito. Immediatamente, consapevoli del presunto reato ambientale, abbiamo attivato tutte le Autorità preposte, a cominciare dalla Capitaneria di Porto, per individuare i responsabili. A tutela dell’immagine di Anzio e dell’enorme lavoro che abbiamo svolto, per ottenere importanti certificazioni ambientali e turistiche, non consentiremo strumentalizzazioni sulla vicenda. Auspico una totale unità d’intendi, a difesa della Città, per far luce sulla vicenda”.