Il Deputato 5s Marco Bella con i pendolari: “Chiediamo solo un servizio decente”

“Sono stato alla manifestazione dei comitati dei pendolari della Roma/Nettuno e Roma/Minturno. Molti dei volti presenti erano gli stessi che ogni mattina incontro nel treno che prendo per andare in Parlamento. Il servizio è a carico della Regione Lazio, un ente non governato dal Movimento 5 Stelle, ma questo non può essere un alibi. Anche il Governo e il Parlamento hanno il dovere di fare la propria parte. Lo “Sblocca Cantieri” ha permesso ad oggi di utilizzare 35 miliardi di risorse pubbliche per opere che i cittadini aspettano da anni“. Cosi in un post su Facebook Marco Bella, Deputato del Movimento 5 Stelle, commenta la manifestazione dei comitati dei pendolari svolta venerdì 14 giugno di fronte la stazione ferroviaria di Campoleone – “La Roma/Nettuno è una tratta utilizzata da 22.000 persone ogni giorno e in buona parte è su mono rotaia. Basta un piccolo inconveniente per sequestrare migliaia di persone – conclude il Deputato – normalità, è questo che ieri comitati e pendolari chiedevano a gran voce. Diamo precedenza a ciò che realmente serve ai cittadini invece di darla a grandi opere spesso inutili”.