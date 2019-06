Sindacati e pendolari a Campoleone, il consigliere Russo: “Anzio assente”

Ieri a Campoleone presso l’ingresso della stazione, riunione delle sigle sindacali e comitati pendolari per affrontare i problemi della linea Nettuno-Roma e in generale del trasporto ferroviario regionale.

Presenti rappresentanti dell’amministrazione di Pomezia di Aprilia e di Minturno.

Anzio, nonostante invito (mi hanno riferito gli organizzatori, con conferma di presenza) è assente.

Forse le problematiche dei cittadini che ogni giorno affrontano il calvario del pendolarismo nelle strutture fatiscenti e sotto gli standard minimi di decenza civile non sono di interesse dell’amministrazione.

O forse l’amore rinnovato della Lega col Pd (amore sia locale…che nazionale…) impedisce di aggredire politicamente una Regione Lazio semplicemente vergognosa nella gestione e pianificazione strutturale del trasporto regionale.

M5S presente.

Con Giuseppe Raspa assessore di Pomezia M5S

Stefano Alunno Mancini consigliere di Pomezia M5S

Marco Bella deputato M5S

Non c’era la Consigliera regionale Valentina Corrado per problemi familiari. Ma c’era il suo lavoro fatto in regione… con un ordine del giorno approvato ma NON rispettato dalla Giunta regionale e la richiesta di un tavolo di confronto tra comitati e assessore Alessandri.

Mariateresa Russo

Consigliere Comunale di Anzio

Movimento 5 Stelle