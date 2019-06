Sopralluogo ai lavori in corso in via Veneto, il Sindaco Coppola ‘tra la gente’

Sopralluogo ai lavori in corso in via Veneto, il Sindaco Coppola ‘tra...

Una mattina intensa quella del Sindaco di Nettuno Alessandro Coppola. Prima un incontro informale con i rappresentanti delle forze dell’ordine locali, per un saluto e per presentarsi, poi un confronto con il Segretario comunale sulle prime urgenze a cui dare risposta, quindi anche un sopralluogo su un cantiere aperto in via Veneto per la realizzazione della nuova illuminazione pubblica. La traccia dei cavi coperta in maniera approssimativa non è piaciuta al Sindaco ingegnere che ha chiesto più attenzione nei lavori e un secondo intervento sul tratti già realizzato.