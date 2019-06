Ballottaggio a Nettuno, l’affluenza alle 18 sfiora il 30%, la più bassa del Lazio

L’affluenza alle 18 a Nettuno sfiora il 30% e si ferma al 29,68%. E’ il dato più basso dei comuni del Lazio in cui si vota e più basso anche della media regionale che si attesta al 35,21%. Oggi è stata una giornata di sole splendido e non è detto che i molti che erano al mare non decidano di votare prima di cena. Sta di fatto che l’affluenza di norma al ballottaggio diminuisce e spesso non arriva a superare il 50%. Due dati emergono su tutti, il 37% della sezione 2 in via Visca e il 41,6% della sezione 29 di Tre Cancelli.