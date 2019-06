Cresce l’attesa per Salvini, sicurezza estrema e stampa nazionale al seguito

E’ quasi tutto pronto per l’arrivo di Matteo Salvini domenica a Nettuno. Il leader della Lega e Ministro dell’Interno ha annunciato le tappe della campagna elettorale sulla sua pagina Fb. “Buongiorno da Roma, Amici! – si legge – Questa sera sarò in Campania, alle 18 ad Aversa (Caserta) e alle 21 a Casoria (Napoli). Sabato in Basilicata e Molise: alle 10 a Potenza e alle 13.30 a Campobasso. Domenica pomeriggio e sera nel Lazio: Tivoli, Nettuno e Civitavecchia. Per ringraziarvi e per sostenere i sindaci della Lega ai ballottaggi di domenica 9 giugno. Vi aspetto. Chi si ferma è perduto!”.

Le misure di sicurezza saranno imponenti. Il Commissariato e i Carabinieri copriranno la piazza con oltre 30 agenti per ogni corpo, in divisa e in borghese. A supporto due mezzi antisommossa in arrivo da Roma, personale sui palazzi e i torrioni del borgo per monitorare i rischi dall’alto, presente il personale della Finanza e la Polizia locale di Nettuno che ha organizzato la viabilità con le deviazioni del traffico all’altezza di via Santa Maria. Centro bloccato quindi, e sosta vietata per il 2 giugno a partire dalla prima mattina per consentire le cerimonie della Festa della Repubblica.

Si attende una grande folla di cittadini e probabilmente anche qualche oppositore. In piazza a Nettuno sono attese anche tutte le tv nazionali, la Rai, Sky e Mediaset per seguire il discorso di Salvini a conclusione di una campagna elettorale che ha visto al Lega imporsi come primo partito nazionale e anche a Nettuno.