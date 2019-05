Chocolat, lo spettacolo teatrale in scena il 18 maggio al Teatro Studio 8

Lo spettacolo più “gustoso” della Compagnia Teatrale Costellazione

MIGLIOR SPETTACOLO ITALIANO 2018



dell’Unione Italiana Libero Teatro 18 maggio 2019 alle 21:15

Chocolat …una commedia peccaminosamente deliziosa!

liberamente ispirato a Chocolat di Joanne Harris e all’omonimo film di L.Hallstrom



Drammaturgia e Regia

Roberta Costantini

Aiuto Regia Marco Marino

Dopo i recenti successi in Puglia, Toscana e Campania, Costellazione torna nuovamente in scena nel Lazio con questo suo spettacolo ormai giunto al suo 7° anno di repliche con Barbara Pagliari – Claudia Casale – Elisabetta Celozzi – Fabrizio Pace – Francesca Ferrara – Francesco Di Marco – Lorena Mordá – Pasquale Vezza – Roberta Costantini – Veruschka Cossuto

Foto de LA FOTOTECA



Lo spettacolo

Una storia bellissima che fa divertire e commuovere, ispirata all’omonimo film e al romanzo della Harris, una storia piena di magia, sensualità, segreti e pregiudizi in cui il confine tra apparenza e verità è inafferrabile come il vento.

Una commedia che distrugge con un pizzico di ironia i pesanti macigni del bigottismo, della chiusura mentale e dell’invidia che fanno condannare ed emarginare chi trasgredisce ed appare diverso.

Spettacolo vincitore di 38 Premi Nazionali

Successi in 46 città

6 volte all’estero in rappresentanza dell’Italia

in Marocco – Germania – Francia – Polonia e 2 volte in Belgio

TEATRO STUDIO 8

via Nettuno-Velletri n.8 (Nettuno)

18 MAGGIO

ORE 21.30

TICKET €.15

PRENOTAZIONI: 351 8599212 – 339 770 9998